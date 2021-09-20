Свежий прайс-лист на Металл

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Сортовой прокат
Арматура, катанка
Арматура рифленая А3
Арматура гладкая А1
Катанка
Балка, швеллер
Балка (двутавр)
Балка (двутавр) низколегир.
Швеллер
Швеллер низколегир.
Швеллер гнутый
Уголок
Уголок равнополочный
Уголок равнополочный низколегир.
Уголок неравнополочный
Круг
Полоса, квадрат
Полоса г/к
Квадрат г/к
Оцинковка
Полоса оцинкованная
Круг оцинкованный
Труба оц. ВГП
Трубы оц. ЭСВ круглая
Труба оц. ЭСВ квадратная
Труба оц. ЭСВ прямоугольная
Рулон оцинкованный
Лист оцинкованный
Трубы стальные
Трубы бесшовные
Трубы г/д
Трубы х/д
Трубы профильные
Трубы ЭСВ квадратные
Трубы ЭСВ прямоугольные
Трубы ЭСВ круглые
Трубы ВГП
Листы стальные
Лист г/к
Лист г/к
Лист г/к низколегированный
Лист г/к конструкционный
Лист х/к
Лист х/к
Лист х/к нержавеющий
Лист оцинкованный
Лист рифленый
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ)
Калиброванная сталь
Круг калиброванный
Шестигранник калиброванный
Конструкционная сталь
Круг г/к конструкционный
Шестигранник г/к конструкционный
Нержавеющий металл
Круг, квадрат, шестигранник
Круг нержавеющий
Квадрат нержавеющий
Шестигранник нержавеющий
Полоса, уголок
Полоса нержавеющая
Уголок нержавеющий
Трубы нержавеющие
Трубы нерж. ЭСВ круглые AISI
Трубы нерж. ЭСВ квадратные AISI
Трубы нерж. ЭСВ прямоугольные AISI
Трубы нерж. ЭСВ бесшовные AISI
Листы нержавеющие
Лист нерж. с никелем
Лист нерж. без никеля
Лист нерж. ПВЛ
Контакты / О компании
Схема проезда
[email protected]

Время работы:

Пн.Пт. 08:30-17:15
[email protected]

Адрес:

Офис: Минск, В.Хоружей 31А, к.513
Склад: Минск, Промышленная 11, к.1

Приобретение / Консультация

+375 (29) 639-75-82 А1

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1Metall

Первый поставщик металлопроката в РБ

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> 2 100 тн

МЕТАЛЛА В НАЛИЧИИ

> 5 600

ПОЗИЦИЙ МЕТАЛЛА

> 400

СДЕЛОК В МЕСЯЦ

> 20 лет

СТОЛЬКО МЫ НА РЫНКЕ

Сортовой прокат

Арматура, катанка
Балка, швеллер
Уголок

Круг

Полоса, квадрат
Оцинковка

Трубы стальные

Трубы бесшовные
Трубы Профильные

Трубы ЭСВ круглые

Трубы ЭСВ низколегированные

Трубы ВГП

Листы стальные

Лист г/к

Лист х/к

Лист рифленый

Лист оцинкованный

Просечно-вытяжной лист (ПВЛ)

Калиброванная сталь

Круг калиброванный

Шестигранник калиброванный

Конструкционная сталь

Круг г/к конструкционный

Шестигранник г/к конструкционный

Нержавеющий металл

Круг, квадрат, шестигранник
Полоса, уголок
Трубы нержавеющие
Листы нержавеющие

1Metall – надёжно. Ещё больше причин для сотрудничества

Всегда прилагаем сертификаты качества. Поставки металла на наш склад 2 раза в неделю, у нас вы найдёте всё.

НЛМК. Производитель, с которым работаем

Северсталь. Производитель, с которым работаем

ММК. Производитель, с которым работаем

Китай. Производитель, с которым работаем

Обратная связь

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Контактная информация

ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕТАЛЛА

+375 (29) 639 75 82 - А1, Viber, WhatsApp

ПО ВОПРОСАМ СНАБЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

[email protected]

Склад и Офис

СКЛАД

Минск, ул. Промышленная 11, к.1

Пн.-Чт. 08:00-17:00
Пт. 08:00-16:00

ОФИС

Минск, ул. Веры Хоружей 31А, оф.513

Пн.-Чт. 08:30-17:00
Пт. 08:30-16:00

1Metall - Металлопрокат в розницу и оптом. Первый поставщик металлопроката в Беларуси.

1METALL  – первый поставщик металлопродукции в Республике Беларусь. Направленность организации – продажа металлопроката на территории Республики Беларусь. На нашем складе всегда в наличии наиболее востребованные позиции металлопродукции: трубы (электросварные трубы, трубы х/д и г/д), арматура, швеллер, балка, круг, уголок и нержавейка.

В Минске мы реализуем прокат собственной металлобазы – ул. Промышленная 11, к.1 . 1Metall-Минск – это более 2 100 тонн металлопроката, 5 600 наименований: трубы, нержавейка, сортовой прокат, листовой прокат .

Нашими клиентами являются совершенно различные организации: Производственные заводы, ИП, Государственные учреждения и другие. Так же мы работаем с бюджетными организациями, так как 1Metall – первый поставщик металлопроката в Республике Беларусь.

Текущая информация о наличии и ценах металлопродукции доступна на сайте 1metall.by и всегда соответствует ценам на металл, выставляемыми менеджерами.

1Metall

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