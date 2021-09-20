Свежий прайс-лист на Металл
Время работы:
Пн.Пт. 08:30-17:15
[email protected]
Адрес:
Офис: Минск, В.Хоружей 31А, к.513
Склад: Минск, Промышленная 11, к.1
Приобретение / Консультация
+375 (29) 639-75-82 А1
> 2 100 тн
МЕТАЛЛА В НАЛИЧИИ
> 5 600
ПОЗИЦИЙ МЕТАЛЛА
> 400
СДЕЛОК В МЕСЯЦ
> 20 лет
СТОЛЬКО МЫ НА РЫНКЕ
1Metall – надёжно. Ещё больше причин для сотрудничества
Всегда прилагаем сертификаты качества. Поставки металла на наш склад 2 раза в неделю, у нас вы найдёте всё.
НЛМК. Производитель, с которым работаем
Северсталь. Производитель, с которым работаем
ММК. Производитель, с которым работаем
Китай. Производитель, с которым работаем
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Склад и Офис
СКЛАД
Минск, ул. Промышленная 11, к.1
Пн.-Чт. 08:00-17:00
Пт. 08:00-16:00
ОФИС
Минск, ул. Веры Хоружей 31А, оф.513
Пн.-Чт. 08:30-17:00
Пт. 08:30-16:00
1Metall - Металлопрокат в розницу и оптом. Первый поставщик металлопроката в Беларуси.
1METALL – первый поставщик металлопродукции в Республике Беларусь. Направленность организации – продажа металлопроката на территории Республики Беларусь. На нашем складе всегда в наличии наиболее востребованные позиции металлопродукции: трубы (электросварные трубы, трубы х/д и г/д), арматура, швеллер, балка, круг, уголок и нержавейка.
В Минске мы реализуем прокат собственной металлобазы – ул. Промышленная 11, к.1 . 1Metall-Минск – это более 2 100 тонн металлопроката, 5 600 наименований: трубы, нержавейка, сортовой прокат, листовой прокат .
Нашими клиентами являются совершенно различные организации: Производственные заводы, ИП, Государственные учреждения и другие. Так же мы работаем с бюджетными организациями, так как 1Metall – первый поставщик металлопроката в Республике Беларусь.
Текущая информация о наличии и ценах металлопродукции доступна на сайте 1metall.by и всегда соответствует ценам на металл, выставляемыми менеджерами.