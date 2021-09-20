1METALL – первый поставщик металлопродукции в Республике Беларусь. Направленность организации – продажа металлопроката на территории Республики Беларусь. На нашем складе всегда в наличии наиболее востребованные позиции металлопродукции: трубы (электросварные трубы, трубы х/д и г/д), арматура, швеллер, балка, круг, уголок и нержавейка.

В Минске мы реализуем прокат собственной металлобазы – ул. Промышленная 11, к.1 . 1Metall-Минск – это более 2 100 тонн металлопроката, 5 600 наименований: трубы, нержавейка, сортовой прокат, листовой прокат .

Нашими клиентами являются совершенно различные организации: Производственные заводы, ИП, Государственные учреждения и другие. Так же мы работаем с бюджетными организациями, так как 1Metall – первый поставщик металлопроката в Республике Беларусь.

Текущая информация о наличии и ценах металлопродукции доступна на сайте 1metall.by и всегда соответствует ценам на металл, выставляемыми менеджерами.